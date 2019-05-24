Сказочная головоломка Rime стала бесплатной в Epic Games Store на ПК

В Epic Games Store все еще проходит распродажа, но бесплатные игры для пользователей магазина никто не отменял.

В этот раз геймерам отдают головоломку Rime. Игрокам предстоит побывать в роли мальчика, который попал на неизвестный остров, где его окружают руины и дикие животные. К тому же вдали постоянно мерещится силуэт, который манит к себе и исчезает. В Rime геймерам предстоит исследовать загадочный остров и раскрыть его тайны.

Чтобы забрать подарок, нужно зайти на страницу игры в Epic Games Store под своей учетной записью. Для запуска потребуется скачать фирменный лаунчер, в котором будет отображаться ваша библиотека и новости об установленных играх. Уже через две недели Epic Games Store будет отдавать City of Brass.