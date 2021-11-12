Складной электровелосипед Naicisports X1

Naicisports X1 - это мощный складной электрический велосипед, который оснащен двигателем 250 Вт, предлагающим пять различных уровней мощности и достаточной мощностью для преодоления даже самых крутых склонов. Электрический велосипед также обеспечивает три режима мощности: электрический режим, режим круиз-контроля и обычный режим велосипеда.

Усовершенствованный двигатель на 250 Вт первого поколения, новый высокоскоростной бесщеточный двигатель с редуктором мощностью 350 Вт обладает достаточной тяговой мощностью, чтобы помочь вам легко преодолеть уклон 30°. Бесщеточные двигатели более плавные, эффективные и не создают магнитного сопротивления при езде на велосипеде без мощности. 5-ступенчатая электрическая система усиления мощности Naicisports X1 автоматически регулирует мощность в зависимости от того, как вы нажимаете педали. Велосипед позволяет вам преодолевать большие расстояния, и помогает легче скатываться по склонам.

Стандартная аккумуляторная батарея может проехать до 85 км, а с дополнительной батареей вы можете проехать еще 50 км. Комбинируя эти две батареи, вы можете проехать до 135 км, что превышает максимальное расстояние большинства современных электронных велосипедов.