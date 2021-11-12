Складной электровелосипед Naicisports X1

Naicisports X1 - это мощный складной электрический велосипед, который оснащен двигателем 250 Вт, предлагающим пять различных уровней мощности и достаточной мощностью для преодоления даже самых крутых склонов. Электрический велосипед также обеспечивает три режима мощности: электрический режим, режим круиз-контроля и обычный режим велосипеда.

Усовершенствованный двигатель на 250 Вт первого поколения, новый высокоскоростной бесщеточный двигатель с редуктором мощностью 350 Вт обладает достаточной тяговой мощностью, чтобы помочь вам легко преодолеть уклон 30°. Бесщеточные двигатели более плавные, эффективные и не создают магнитного сопротивления при езде на велосипеде без мощности. 5-ступенчатая электрическая система усиления мощности Naicisports X1 автоматически регулирует мощность в зависимости от того, как вы нажимаете педали. Велосипед позволяет вам преодолевать большие расстояния, и помогает легче скатываться по склонам.

Стандартная аккумуляторная батарея может проехать до 85 км, а с дополнительной батареей вы можете проехать еще 50 км. Комбинируя эти две батареи, вы можете проехать до 135 км, что превышает максимальное расстояние большинства современных электронных велосипедов.

Комментарии и отзывы Naicisports X1
Домашний проращиватель семян SproutyPod…
Домашний проращиватель семян SproutyPodКомпания Microfarm предлагает современную систему проращивания семян для здорового питания SproutyPod. Эт…
Tuck Bike - первый складной велосипед со складными колесами…
Tuck Bike - первый складной велосипед со складными колесамиTuck Bike - это первый складной велосипед со скла…
Представлены ультрафиолетовые камеры и светильники Philips…
Представлены ультрафиолетовые камеры и светильники PhilipsКомпания Signify (Euronext: LIGHT), мировой лидер в области освещения, представляет ультрафиолетовые каме…
Обзор портативного ирригатора Oclean W10 Water Flosser…
Обзор портативного ирригатора Oclean W10 Water FlosserС электрической зубной щеткой для ухода за полостью рта под брендом Oclean мы уже детально знакомились. О…
Ультразвуковая электрическая зубная щетка Oclean X pro…
Ультразвуковая электрическая зубная щетка Oclean X proЭлектрические зубные щетки считаются лучшими на данный момент приборами для чистки зубов в домашних услов…
Почему лазерная эпиляция так популярна…
Почему лазерная эпиляция так популярнаЛазерная эпиляция по достоинству была оценена миллионами женщин во всем мире. Она позволяет радикально…
Обзор Polaris PWS 1886 IQ Home. Умные напольные весы с биоме…
Обзор Polaris PWS 1886 IQ Home. Умные напольные весы с биомеОдним из первых исследований, которые проводят при обращении в клиники для корректировки веса, является и…
Amazfit провел масштабное исследование и пришел к выводу, чт…
Amazfit провел масштабное исследование и пришел к выводу, чт
Обзор Netatmo Urban Weather Station. Умная погодная станция с облачным сервисомОбзор Netatmo Urban Weather Station. Умная погодная станция с облачным сервисом
Лучшие фены для волос до 2000. BBK BHD3201iЛучшие фены для волос до 2000. BBK BHD3201i
Обзор Polaris PETB 0503 TC. Электрическая зубная щетка с пятью режимамиОбзор Polaris PETB 0503 TC. Электрическая зубная щетка с пятью режимами
Лучший фитнес-браслет. Xiaomi Mi Band 5Лучший фитнес-браслет. Xiaomi Mi Band 5
Обзор Polaris PWS 1886 IQ Home. Умные напольные весы с биометриейОбзор Polaris PWS 1886 IQ Home. Умные напольные весы с биометрией
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor