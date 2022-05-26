Skoda представила раллийный автомобиль Skoda Afriq

Skoda представила готовый автомобиль Skoda Afriq, созданный в академии компании в Млада-Болеславе. Впервые о спортивном кроссовере, созданном группой студентов, было известно в ноябре. Концепт-кар, названный Afriq, отдает дань уважения легендарному ралли Дакар, а технически он похож на многие другие раллийные автомобили.

Внешне и по размерам Skoda Afriq похож на кроссовер Kamiq. Отличительными бортами стали вваренные задние двери, увеличенные колесные арки и увеличение габаритной длины с 4241 до 4362 мм. Заднее крыло, система вентиляции и почти весь интерьер, включая руль, панель приборов, сиденья, ремни безопасности и домофоны, были перенесены с гоночного хэтчбека Skoda Fabia Rally2 Evo.

Skoda Afriq получила трансмиссию от Skoda Octavia 4x4. Речь идет о 2,0-литровом 190-сильном турбомоторе, семиступенчатом «роботе» DSG и системе полного привода с муфтой на задней оси. Для установки последнего чехам пришлось укорачивать карданный вал и буквально с нуля делать всю выхлопную систему.

Бензобак для Afriq также был взят от Skoda Octavia 4x4, а для независимой подвески инженеры полностью переделали днище модели Kamiq. Масса автомобиля составила всего 1350 кг.