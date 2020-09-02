Скоро будет внедрение технологий NVIDIA RTX IO и DirectStorage

Помимо представленных видеокарт линейки NVIDIA GeForce RTX 3000 серии, компания NVIDIA рассказала о новых технологиях.

NVIDIA RTX IO это быстрая загрузка и распаковка игровых ресурсов с помощью графического процессора, ускорение операций ввода/вывода до 100 раз по сравнению с API жестких дисков и традиционных хранилищ. В сочетании с новым API Microsoft DirectStorage для Windows, RTX IO переносит нагрузку с ядер процессора на RTX GPU, повышая частоту кадров и обеспечивая практически мгновенную загрузку игр. Нам придется подождать, так как на данный момент лишь несколько игр поддерживают RTX IO и DirectStorage.
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