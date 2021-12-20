Скоро в TikTok можно будет заказывать еду по вирусным роликам

TikTok - это платформа социальной сети, куда люди загружают видео. Также наблюдается рост пищевых тенденций, когда люди делятся креативными идеями и рецептами еды, но если вы слишком ленивы, чтобы готовить самостоятельно, тогда для вас есть хорошие новости. TikTok начинает заниматься продуктовым бизнесом.

TikTok в партнерстве с Virtual Dining Concepts и Grubhub запускает в США в следующем году фирменную службу доставки TikTok Kitchen. Но это не означает, что TikTok будет доставлять еду из ресторанов, вместо этого они будут готовить еду, найденную видеороликах и доставлять до вашей двери. TikTok сообщает, что они планируют запустить около 300 заведений в марте и намерены открыть более 1000 ресторанов к концу 2022 года. Компания подтверждает, что будет отдавать должное создателям своих блюд. Доходы от продаж TikTok Kitchen пойдут как на поддержку создателей, которые вдохновили этот пункт меню, так и на поощрение и помощь другим создателям контента.
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