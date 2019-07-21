Скоро выйдет игра PLANTS VS. ZOMBIES 3 на Android

Студия PopCap Games, подарившая миру серию Plants vs. Zombies, сообщила, что игра Plants vs. Zombies 3 уже в разработке.

Google Play начнет предварительное альфа-тестирование игры PvZ™ 3. Во время предварительного альфа-тестирования могут возникать ошибки разного рода. Количество загрузок ограничено и будет проходить в несколько этапов, так что если вы не видите опции загрузки, загляните на страницу в другой раз. В настоящий момент предварительное альфа-тестирование доступно только на устройствах Android 6.0 или более поздней версии. Дата релиза финальной версии пока не называется.