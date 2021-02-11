Скриншоты Android 12 демонстрируют переработанный интерфейс и новые функции

Google работает над новой версией мобильной операционной системы Android, которая будет выпущена осенью этого года, если компания будет придерживаться своего обычного графика. И как обычно, перед официальным выпуском будет несколько бета-версий.

Перед этим в сеть просочились несколько скриншотов грядущего Android 12 , которые показывают, что операционная система будет иметь обновленный пользовательский интерфейс.

Судя по просочившимся изображениям, в правом верхнем углу будет небольшой значок, который будет уведомлять, используется ли камера или микрофон. Нажатие на этот значок покажет, какое приложение является чем, и будет быстрый способ отключить доступ.

Появился новый виджет разговоров, в котором выделяются последние сообщения, пропущенные звонки, а также статусы активности. В области быстрого доступа теперь меньше значков, что упрощает доступ к ним. Также грядущий Android 12 будет иметь несколько функций, в том числе пары приложений, двойное касание на задней панели для запуска действия, обмен паролями Wi-Fi , улучшенный механизм тем, поддержку смайликов, не связанных с обновлениями системы, и функция гибернации приложения.
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