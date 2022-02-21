Следующий флагманский процессор Qualcomm будет поддерживать видеокодек AV1

Видеокодек AV1 направлен на повышение эффективности пропускной способности для высококачественного видео и уже используется YouTube и Netflix. Однако текущие чипы Qualcomm не поддерживают собственное декодирование видео AV1, в отличие от флагманских SoC Samsung Exynos 2021 и 2022 годов.

Но Qualcomm быстро наверстает упущенное, представив декодирование AV1 в своем флагманском чипсете 2023 года. Источник этой информации говорит, что чип SM8550 будет первым, кто будет использовать его. Текущий номер модели SoC Snapdragon 8 Gen 1 — SM8450 , поэтому, вероятно, можно с уверенностью предположить, что речь идет о грядущем Snapdragon 8 Gen 2. Samsung говорит, что декодирование AV1 на Exynos 2100 и Exynos 2200 позволяет увеличить время воспроизведения при потоковой передаче контента Netflix или YouTube.
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