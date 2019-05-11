Слишком мало игроков: Battlefield 5 лишится режима «королевской битвы» на двоих

2019-05-11, Автор - kinder_ggwp; Продукт - Battlefield 5; [70]
В апреле «королевская битва» Firestorm для Battlefield 5 обзавелась временным режимом на двоих. До этого геймеры могли играть либо в одиночку, либо в отряде. Сообществу идея понравилась, и разработчиков попросили оставить режим, но спустя месяц DICE решила отключить «дуэты».

Команда Battlefield 5 сообщила, что подбор игроков для режима на двоих будет отключен. По словам разработчиков, геймеры чаще играю в отряде или в одиночку, а «дуэты» потеряли популярность. Похоже, общей базы игроков не хватает, чтобы охватить все режимы в «королевской битве» Battlefield 5.


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