Слишком мало игроков: Battlefield 5 лишится режима «королевской битвы» на двоих

В апреле «королевская битва» Firestorm для Battlefield 5 обзавелась временным режимом на двоих. До этого геймеры могли играть либо в одиночку, либо в отряде. Сообществу идея понравилась, и разработчиков попросили оставить режим, но спустя месяц DICE решила отключить «дуэты».

Команда Battlefield 5 сообщила, что подбор игроков для режима на двоих будет отключен. По словам разработчиков, геймеры чаще играю в отряде или в одиночку, а «дуэты» потеряли популярность. Похоже, общей базы игроков не хватает, чтобы охватить все режимы в «королевской битве» Battlefield 5.