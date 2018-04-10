Slimbook Curve работает на Linux

Официально представлен новый моноблок Slimbook Curve, который работает на Linux и выглядит достаточно привлекательно. Разработчики решили, что на Windows и так предостаточно компьютеров «все-в-одном» и выпустили свой вариант на Linux. Компьютер очень стильно выглядит — подставка занимает совсем немного места на рабочем столе, дисплей компьютера немного выгнут, получается очень интересный дизайн корпуса. Помимо этого, стоит понимать, что хотя продукт и создан в форме монитора, это и есть полноценный компьютер — вам нужно лишь добавить периферию в виде мышки с клавиатурой, после чего можно начинать работу. Диагональ дисплея здесь составляет 24 дюйма, выглядит новинка очень привлекательно и стоит адекватных денег. Обязательно стоит присмотреться, устройство стоит своих денег без всякого сомнения.