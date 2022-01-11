Слуховой аппарат Eargo 6

Eargo 6 - универсальный слуховой аппарат был специально разработан для автоматической настройки в среде пользователей основываясь на предыдущих продуктах компании. Водонепроницаемая конструкция была протестирована на степень водонепроницаемости IPX 7, а эргономичный дизайн слухового аппарата обеспечивает комфорт и невидимость, а также улучшенное шумоподавление.

Функция Sound Adjust в Eargo 6 определяет звуковую среду, в которой вы находитесь, и автоматически изменяет настройки устройства для обеспечения оптимального звука. Не нужно вытаскивать устройство или касаться уха, чтобы внести изменения вручную — Eargo 6 настраивается автоматически. С помощью Sound Match вы можете настроить устройство в соответствии со своими индивидуальными слуховыми предпочтениями для каждого уха. Все устройства Eargo предназначены для лечения легкой и умеренной потери слуха на высоких частотах. Это наиболее распространенная форма потери слуха.