Смарт-замок Eufy с отпечатком пальца

Eufy Security выпустила новый интеллектуальный видеозамок, который включает в себя биометрическую систему входа по отпечатку пальца и камеру с разрешением 2K. Умный замок также имеет двойное обнаружение движения и легко устанавливается на большинство стандартных дверей. Биометрический считыватель отпечатков пальцев может обеспечить доступ всего за 0,3 секунды и включает в себя систему распознавания для обучения и считыватель отпечатков пальцев третьего поколения. Умный замок поставляется вместе с собственным приложением-компаньоном, позволяющим отслеживать посетителей.

де бы вы ни были, теперь вы можете видеть, кто находится у вашей входной двери, и приветствовать с помощью смарт-замка Eufy Security Video Smart Lock. Последняя инновация от Eufy Security предоставляет вам непревзойденное интегрированное удобство 3-в-1. Наблюдайте за приближением посетителей, получайте уведомления о блокировке и разблокировке и входите в свой дом с помощью самой быстрой разблокировки по отпечатку пальца.

Благодаря мощной 2K-камере вы сможете заметить каждую деталь. Широкое поле обзора 160° в формате 4:3 делает просмотр входной двери естественным. Кроме того, технология Wide Dynamic Range делает видео четким даже в самые яркие дни, а 4 инфракрасных индикатора гарантируют, что вы разглядите любого ночью. Когда дети приходят домой из школы или уходят поиграть с друзьями, вы будете знать об этом с помощью мгновенных уведомлений.