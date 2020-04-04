Смартфон Honor Play 4T обнаружен на живой фотографии

Недавно назначенный менеджер по продуктам серии Honor Play Вэй Сялун выложил в сети фото, где он позирует со смартфоном Honor Play 4T / Pro, который должны представить 9 апреля. По раннее опубликованным слухам, Honor Play 4T характеризуется 6,39-дюймовым IPS HD+ дисплеем со врезанной селфи-камерой на 8 Мп, основной камерой с двумя модулями на 48 и 2 Мп, аккумулятором на 4000 мАч, а также дактилоскопом на задней панели.

Смартфон Honor Play 4T Pro в свою же очередь должны оснастить 6,3-дюймовым OLED FHD+ экраном, топовым чипсетом Kirin 820 5G, батареей на 4000 мАч с поддержкой быстрой 22,5-Вт зарядки, основной камерой с тремя модулями на 48, 8 и 2 Мп, а также селфи-камерой на 16 Мп.