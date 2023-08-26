Смартфон Redmi 12R оценен в 135 долларов

Компания Xiaomi пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Redmi 12R, которая обойдется в Китае в 135 долларов. Новинку оснастили 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, предустановленной операционной системой Android 13 с фирменной прошивкой MIUI 14, 6,79-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2460:1080 пикселей, частотой обновления 90 Гц и пиковой яркостью 550 нит, фронтальной камерой на 5 Мп, основной камерой на 50 Мп, корпусом массой 199 граммов и толщиной 8,17 мм, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 18 Вт, защитой от брызг в соответствии со степенью IP53, боковым сканером отпечатков пальцев, ИК-портом, а также поддержкой Bluetooth 5.3 и Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac.

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