Смартфон компании Samsung Galaxy Fold получил поддержку ОС Android 10

Обновление операционной системы Android 10 для смартфона Samsung Galaxy Fold наконец-то стало доступно владельцам мобильного устройства. Android 10 будет доступен в Европейском регионе.

Обновление для смартфона Samsung Galaxy Fold имеет номер сборки F900FXXU3BTCD и включает в себя исправление безопасности Android от марта 2020 года. Владельцы смартфона получат прямое обновление до версии One UI 2.1.

Пользователи смартфона Samsung Galaxy Fold будут иметь доступ к нескольким функциям серии Galaxy S20, таким как Quick Share, Single Take и тому подобное.