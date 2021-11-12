Vivo на базе Dimensity 2000 - первый Android, набравший более 1 миллиона баллов AnTuTu

Текущий лучший телефон Red Magic 6 с процессором Snapdragon 888 набрал 858734 балла. Согласно DCS, Dimensity 2000 будет иметь ядро Cortex-X2 с тактовой частотой 3,0 ГГц, три ядра Cortex-A710 и четыре ядра A510. Exynos 2200 также якобы нацелен на 3,0 ГГц для своего ядра X2, а фотография телефона на Snapdragon 898 показывает, что ядро X2 работает с той же частотой 3,0 ГГц . Это означает, что три набора микросхем могут быть одинаково сопоставимы по производительности ЦП, но у них будут разные графические процессоры - ARM Mali-G710 MC10 для Dimensity 2000, графический процессор AMD RDNA 2 для Exynos 2200 и новый Adreno для Snapdragon 898.