Смартфоны Google Pixel 5 представят уже в конце сентября

Заслуживающий доверия сетевой инсайдер Джон Проссер поделился подробностями о смартфонах Google Pixel 5 и Pixel 5a 5G, которые еще не были представлены официально. По словам источника, новинки будут представлены уже 30 сентября вместе с Google Pixel 4a 5G. Смартфоны выйдут в черной и зеленой расцветках. Google Pixel 4a 5G изначально будет доступен только в черном цвете, а в октябре получит и белую расцветку.

Pixel 5 5G прочат 6,67-дюймовый дисплей с частотой обновления 120 Гц, а Pixel 5 – восьмиядерный процессор Snapdragon 765G, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, а также ценник в 700 долларов. Ориентировочная цена Pixel 4a 5G составляет 500 долларов.
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