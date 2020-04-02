Смартфоны OnePlus 7 и 7 Pro получают поддержку OxygenOS 10.3.2

Запуск смартфонов серии OnePlus 8 серии уже близок. Поддержка предыдущих версий на этом не прекратится. OnePlus 7 и 7 Pro по-прежнему являются популярными моделями и пользуются успехом.

Компания начала развертывать новую версию операционной системы OxygenOS, которая предлагает несколько изменений. Размер обновления составляет 270 мб.

Изменения