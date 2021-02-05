Смартфоны Xiaomi Mi 10T и Mi 10T Pro получают обновление Android 11

Стало известно, что смартфоны Xiaomi Mi 10T и Mi 10T Pro начали получать обновление операционной системы Android 11. Обновление Android 11 поставляется вместе с патчем безопасности Android от января 2021 года. На данный момент смартфоны Mi 10T и Mi 10T Pro получают в Индии обновление MIUI 12.1.1.1 на базе Android 11 с номером сборки 12.1.1.0 RJDINXM. Вес обновления составляет 2,8 ГБ.

Обе модели почти идентичны, за исключением камеры. Xiaomi Mi 10T и Mi 10T Pro оснащены процессором Qualcomm Snapdragon 865, дисплеем с высокой частотой обновления, 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ внутренней памятью. Напомним, что смартфоны были выпущены с MIUI 12 Android 10.