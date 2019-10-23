Смартфоны iPhone 11 и iPhone 11 Pro проверили на непотопляемость

Профильное издание Cnet опубликовало видео, в котором смартфоны iPhone 11 и iPhone 11 Pro подвергли испытанию водой. Как известно, младшая модель официально должна выдерживать погружение на глубину до 2 метров до 30 минут, а iPhone 11 Pro – до 4 метров. Всего было проведено три теста: смартфоны погружали на глубины 4, 8 и 12 метров длительностью полчаса. Удивительно, но после каждого погружение смартфоны работали как ни в чем не бывало. Единственное, у них барахлили динамики. Затем смартфоны вымыли чистой водой и дали просохнуть на 72 часа, после чего динамики динамики заработали в обычном режиме, но уже без прежней громкости.