Смартфоны на Snapdragon 855

Мобильная платформа Snapdragon 855 с автономной подсистемой Qualcomm SPU отличается высоким уровнем производительности, энергоэффективности и безопасности. Она используется во флагманских мобильных устройствах по всему миру и стала первой в отрасли коммерческой мобильной платформой, поддерживающей мульти гигабитные сети 5G, обработку ИИ-алгоритмов на устройстве и технологии расширенной реальности.Изолированная аппаратная подсистема чипсета получила сертификат соответствия требованиям Common Criteria EAL-4+. Применение встроенного в процессор модуля безопасной обработки позволит OEM-производителям сократить расходы на производство устройств, которым больше не потребуются выделенные чипы безопасности. Кроме того, отсутствие отдельного чипа не снизит безопасность смартфона. Сертификация подсистемы защиты была также утверждена Федеральным управлением по информационной безопасности Германии, требования которого считаются очень строгими.Компания Qualcomm объявила об обновлении модуля безопасной обработки (SPU) флагманской мобильной платформы Snapdragon 855. Чипсет стал первым продуктом компании, получившим сертификат безопасности уровня современных смарт-карт. Благодаря SPU такие функции смартфонов, как бесконтактные платежи, авторизация с помощью электронных удостоверений и операции с крипто валютными кошельками больше не будут привязаны к выделенным чипам безопасности.О стоимости новинки пока неизвестно.