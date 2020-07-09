Смартфоны на топовом Qualcomm Snapdragon 865 Plus появятся в 3 квартале

Qualcomm анонсировала улучшенную версию своей текущей мобильной платформы Snapdragon 865, который способный работать на частотах выше 3 ГГц. Snapdragon 865 Plus создан для игр и работы искусственного интеллекта. Его производительность улучшена на 10% по сравнению с предшественником. Новинка поддерживает FastConnect 6900, что позволяет скорости Wi-Fi достигать 3,6 гигабит в секунду. Встроенного модема 5G в новой платформе нет.

ASUS и Lenovo являются одними из первых производителей телефонов, выпустивших устройства на базе Snapdragon 865 Plus. ASUS ROG Phone 3 будет представлен в ближайшие недели, в то время как Lenovo Legion позже в этом году. Qualcomm заявляет, что другие коммерческие устройства на базе Snapdragon 865 Plus будут анонсированы в третьем квартале.