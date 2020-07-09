Смартфоны на топовом Qualcomm Snapdragon 865 Plus появятся в 3 квартале

Qualcomm анонсировала улучшенную версию своей текущей мобильной платформы Snapdragon 865, который способный работать на частотах выше 3 ГГц. Snapdragon 865 Plus создан для игр и работы искусственного интеллекта. Его производительность улучшена на 10% по сравнению с предшественником. Новинка поддерживает FastConnect 6900, что позволяет скорости Wi-Fi достигать 3,6 гигабит в секунду. Встроенного модема 5G в новой платформе нет.

ASUS и Lenovo являются одними из первых производителей телефонов, выпустивших устройства на базе Snapdragon 865 Plus. ASUS ROG Phone 3 будет представлен в ближайшие недели, в то время как Lenovo Legion позже в этом году. Qualcomm заявляет, что другие коммерческие устройства на базе Snapdragon 865 Plus будут анонсированы в третьем квартале.
Комментарии и отзывы Qualcomm Snapdragon 865 Plus
Обзоры:
Обзор Intel Core i7-10700K. Тесты и сравнения в играх с Intel Core i9-9900K и PALIT GeForce GTX 1650 KalmXОбзор Intel Core i7-10700K. Тесты и сравнения в играх с Intel Core i9-9900K и PALIT GeForce GTX 1650 KalmX
Сборка ПК для игры DOOM Eternal в 4К. AMD Ryzen 7 3700X и Palit GeForce RTX 2080 Super (NE6208SS19P2-180T)Сборка ПК для игры DOOM Eternal в 4К. AMD Ryzen 7 3700X и Palit GeForce RTX 2080 Super (NE6208SS19P2-180T)
Обзор Intel Core i5-10600K. Народный процессор. Сравнения с AMD Ryzen 5 3600Обзор Intel Core i5-10600K. Народный процессор. Сравнения с AMD Ryzen 5 3600
Новости:
Qualcomm Snapdragon 875 готовится к релизу

Некоторое время назад на просторах интернета появилась информация о том, что компания Qualcomm уже разраб...
Процессор AMD Ryzen 7 4700GE работает на частоте 4333 МГц

Уже в следующем месяце компания AMD должна представить гибридные процессоры Ryzen 4000G, которые будут по...
MediaTek mmWave 5G перенесли на 2021 год

Некоторое время назад все крупные производители смартфонов стали активно переходить на сотовые сети пятог...
Обзор be quiet! Pure Rock 2 (BK007). Тихий и эффективный кулерОбзор be quiet! Pure Rock 2 (BK007). Тихий и эффективный кулер
Лучший 2К-монитор. LG 27GL850 27Лучший 2К-монитор. LG 27GL850 27"
Обзор Acer Predator X35. Флагманский 35-дюймовый монитор 200 Гц и G-SyncОбзор Acer Predator X35. Флагманский 35-дюймовый монитор 200 Гц и G-Sync
Обзор Corsair Virtuoso RGB Wireless White. Беспроводные игровые наушникиОбзор Corsair Virtuoso RGB Wireless White. Беспроводные игровые наушники
Лучшие минимойки. KARCHER K 7 CompactЛучшие минимойки. KARCHER K 7 Compact
Переиздание Kingdoms of Amalur Re-Reckon...
Переиздание Kingdoms of Amalur Re-ReckonЭтим летом на ПК и консолях появится обновленная версия ролевой игры выпущенной в 2012 году студией "38 S...
AVerMedia Live Gamer BOLT стримит в 4К...
AVerMedia Live Gamer BOLT стримит в 4ККомпания AVerMedia, которая является ведущим лидером на рынке карт видеозахвата, представила свой новый п...
Dell Mobile Adapter Speakerphones уже в ...
Dell Mobile Adapter Speakerphones уже в В последнее время благодаря карантину все технологии, которые были связаны с домашним обучением, конферен...
Xiaomi назвала MIUI 12 своей лучшей прош...
Xiaomi назвала MIUI 12 своей лучшей прошЗапатентованный пользовательский интерфейс Xiaomi получил значительное обновление MIUI 12, об этом компан...
EA представила VR-проект Star Wars: Squa...
EA представила VR-проект Star Wars: SquaКомпания Electronic Arts представила игру Star Wars: Squadrons. Новая часть "Star Wars" будет от первого ...
Huawei Mate 40 Pro получит сканер лица...
Huawei Mate 40 Pro получит сканер лицаНа просторах интернета появилась информация о том, что компания Huawei планирует в своем новом флагмане H...
Представлены наушники SteelSeries Arctis...
Представлены наушники SteelSeries ArctisSteelSeries представляет Arctis 1 Wireless for Xbox — мультиплатформенную беспроводную игровую гарнитуру,...
Компания Pico Interactive анонсировала V...
Компания Pico Interactive анонсировала VАвтономные гарнитуры Pico Interactive Neo 2 и Neo 2 Eye VR предлагают разрешение 4К. Гарнитуры оснащены у...
Vivo представила новый интерфейс FunTouc...
Vivo представила новый интерфейс FunToucКитайский производитель смартфонов Vivo представила новый интерфейс FunTouch OS 10. ...
Samsung Galaxy A71 5G получил подэкранны...
Samsung Galaxy A71 5G получил подэкранныНеделю назад компания Samsung представила смартфон Galaxy A71 5G, который появится в продаже только гряду...
Выбираем самокат к лету...
Выбираем самокат к летуЛетние теплые дни уже наступили. Взрослые и дети стараются больше времени проводить на улице и на природе...
Thermaltake представила корпус размера F...
Thermaltake представила корпус размера FСегодня Thermaltake представила новый корпус Core P8 TG. Корпус позволяет построить кастомную систему жид...
Обзор Verbatim Vi560 S3 512GB (Verbatim 49363). Твердотельный диск SATA III M.2Обзор Verbatim Vi560 S3 512GB (Verbatim 49363). Твердотельный диск SATA III M.2
Обзор JBL Quantum One. Флагманские игровые наушники со звуком 360 и ANCОбзор JBL Quantum One. Флагманские игровые наушники со звуком 360 и ANC
Обзор GIGABYTE GeForce GTX 1650 D6 WindForce OC (GV-N1656WF2OC-4GD). Тесты с памятью GDDR6Обзор GIGABYTE GeForce GTX 1650 D6 WindForce OC (GV-N1656WF2OC-4GD). Тесты с памятью GDDR6
Обзор Creative Audigy Rx. Звуковая карта с 7.1 звукомОбзор Creative Audigy Rx. Звуковая карта с 7.1 звуком
Обзор Xiaomi Bluetooth Wireless Computer Speaker. Беспроводные колонки для ноутбука и ПКОбзор Xiaomi Bluetooth Wireless Computer Speaker. Беспроводные колонки для ноутбука и ПК
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor