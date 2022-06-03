Смартфоны с процессорами Unisoc имеют критическую уязвимость

Китайская полупроводниковая компания Unisoc недавно стала известна благодаря нескольким крупным производителям, использующим ее процессоры в своих бюджетных устройствах. Недавнее исследование Check Point показало, что чипы для смартфонов Unisoc имеют критическую уязвимость в системе безопасности.

По данным фирмы, проблема существует в прошивке модема и затрагивает чипсеты 4G и 5G Unisoc. Проблема, отслеживаемая как CVE-2022-20210, была обнаружена при сканировании обработчиков сообщений Non-Access Stratum (NAS). Эта уязвимость может быть использована для нейтрализации или блокировки возможностей сотовой связи устройства. Уязвимость была обнаружена в Motorola Moto G20 с чипсетом Unisoc T700 и патчем безопасности Android от января 2022 года. Однако уязвимость существует и на других устройствах, использующих чипсеты Unisoc. Check Point сообщила Unisoc о своих выводах в мае. Китайский производитель микросхем признал уязвимость после получения информации и выпустил исправление.
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