Smartknow автоматический диспенсер для зубной пасты

2020-02-24, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Xiaomi Smartknow; [49]
Китайская компания Xiaomi представила ещё один ассортимент для дома. На этот раз это автоматический диспенсер для зубной пасты Xiaomi Smartknow.

Xiaomi Smartknow это дозатор для зубной пасты с функции дезинфицирования зубной щетки.

Внутри Xiaomi Smartknow установлен инфракрасный датчик, благодаря чему устройство Xiaomi Smartknow определить когда к нему поднесли зубную щетку.

Диспенсер выдавит необходимое количество пасты и с помощью ультрафиолетовых лучей и продезинфицирует зубную щетку. В результате будет уничтожено 99,9% бактерий.

Внутри установлен съемный отсек, его можно легко снять и помыть, чтобы пополнить запас пасты. Внутри установлен аккумулятор емкостью 1200 мАч, одного заряда которого хватит на 60 дней.

Автоматический диспенсер Xiaomi Smartknow можно купить за 34 долларов на китайской площадке AliExpress.


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