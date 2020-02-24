Smartknow автоматический диспенсер для зубной пасты

Китайская компания Xiaomi представила ещё один ассортимент для дома. На этот раз это автоматический диспенсер для зубной пасты Xiaomi Smartknow.

Xiaomi Smartknow это дозатор для зубной пасты с функции дезинфицирования зубной щетки.

Внутри Xiaomi Smartknow установлен инфракрасный датчик, благодаря чему устройство Xiaomi Smartknow определить когда к нему поднесли зубную щетку.

Диспенсер выдавит необходимое количество пасты и с помощью ультрафиолетовых лучей и продезинфицирует зубную щетку. В результате будет уничтожено 99,9% бактерий.

Внутри установлен съемный отсек, его можно легко снять и помыть, чтобы пополнить запас пасты. Внутри установлен аккумулятор емкостью 1200 мАч, одного заряда которого хватит на 60 дней.

Автоматический диспенсер Xiaomi Smartknow можно купить за 34 долларов на китайской площадке AliExpress.