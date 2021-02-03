Сменные насадки для щетки Oclean отдают со скидкой

В последнее время умные зубные щетки пользуются повышенным спросом, а модель от компании Oclean буквально поражает воображение. Например, здесь есть дисплей, который указывает пользователю на выбранный режим или на остаток заряда батареи, есть множество различных режимов работы и привлекательный дизайн корпуса, куда же без него. Более того, нужно понимать, что после года или более использования вам не нужно покупать новую зубную щетку, достаточно приобрести сменную насадку. Она, кстати, сейчас продается по скидке — достаточно ввести промокод, чтобы получить сменные насадки за смешные по современным меркам деньги. Обязательно обратите своё внимание на данную новинку, так как щетка очень достойная и насадки по такой стоимости пропустить просто нельзя.Купон: OCLEAN2020210CD2