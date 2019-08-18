Смышлёный робопёс с неординарной внешностью

Ко всему прочему робопёс хорош в передвижении по пересечённой местности: инженеры отмечают, что он мог бы пригодиться в ходе поисково-спасательных работ. Астро способен находить пропавших людей, постоянно сверяясь с базой данных. В этом ему помогают вычислительные модули NVIDIA Jetson TX2 — они позволяют роботу «обдумывать» до 4 триллионов операций в секунду.Базовая модель понимает простые команды вроде «сидеть» или «лежать». Кроме того, робот может узнавать людей в лицо, а также распознавать других собак. Возможно, другом для человека машина не станет, но создавалась она и не за этим. Главная задача «железного добермана» — поиск оружия и взрывчатых веществ на службе у полиции. Для выполнения поставленных задач у него есть всё необходимое: среди прочего в голову Астро вмонтированы газовый, радиолокационный, звуковой, оптический и многие другие датчики. Всё серьёзно: Астро не только похож на настоящего пса, но и старается учиться быть на неё похожим. Он не запрограммирован на какую-то строгую поведенческую модель, вместо этого робот получил настоящий искусственный разум. Быстро соображать механическому питомцу помогает продвинутая нейронная сеть глубокого обучения. Благодаря ей робот набирается опыта и учится на ошибках, выполняя типичные для настоящего пса действия, которые могут быть полезны для человека.