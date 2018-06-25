Snapdragon 1000 будет не только на смартфонах

Появилась интересная информация о процессоре Snapdragon 1000 от компании Qualcomm. По заявлению производителя, предыдущая модель создавалась специально для работы во флагманских смартфонах, а вот Snapdragon 1000 такого описания не имеет. Это первый звоночек о том, что компания планирует использовать процессор еще и на ноутбуках или даже настольных компьютерах. В принципе, производительности такого процессора должно быть предостаточно для того, чтобы вы спокойно запускали все текстовые редакторы и прочие программы, смотрели фото и видео из интернета. Для более тяжелых задач процессор не подходит, но ему и не нужно. Стоимость Snapdragon 1000 будет заметно ниже конкурентов от Intel, так что производители быстро решат опробовать новинку, а там уже пользователи будут решать надо или не надо.