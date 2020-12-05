Snapdragon 7-й серии может появиться в первом квартале 2021 года

В прошлом году Qualcomm анонсировала Snapdragon 765 и Snapdragon 765G для телефонов среднего класса наряду со Snapdragon 865. На недавно проведенном Tech Summit Digital 2020 компания представила Snapdragon 888 в качестве замены процессора SD865, но не представила преемника для SD765G. По слухам сети, процессор может быть выпущен в 1 квартале 2021 года.

Ожидается, что следующий процессор Qualcomm Snapdragon 7-й серии будет конкурировать с грядущим 6-нм процессором MT6893 от MediaTek и процессором Exynos 1080 от Samsung. По слухам, процессор с номером модели sm7350 и кодовым названием Cedros набрал более 530 000 баллов в тестах AnTuTu. Смартфоны с новым процессором могут поставляться с дисплеем с поддержкой частоты обновления до 120 Гц, до 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и до 256 ГБ хранилища UFS 3.1.
Комментарии и отзывы Qualcomm Snapdragon
Обзоры:
Обзор Intel Core i9-10900F. Самый доступный 10-ядерный процессор IntelОбзор Intel Core i9-10900F. Самый доступный 10-ядерный процессор Intel
Лучший процессор для работы. Intel Core i5-10600Лучший процессор для работы. Intel Core i5-10600
Лучший процессор Intel. Intel Core i5-10600KЛучший процессор Intel. Intel Core i5-10600K
Новости:
Лучший бюджетный процессор. Intel Core i3-10100

В последнее время стоимость процессоров заметно выросла, так что многие пользователи приняли решение прио...
Новое обновление AGESA BIOS позволяет использовать AMD Smart Access Memory для чипсетов X470 и B450

На прошлой неделе, когда были выпущены видеокарты серии RX 6800, была добавлена функция SAM (Smart Acces...
Характеристики Qualcomm Snapdragon 888 официально подтверждены

Snapdragon 888 5G мобильная платформа, которая является самым передовым мобильным чипсетом от Qualcomm. О...
Обзор Sony HD-Камера для PS5. Тест трансляции. Камера не работает в Just Dance 2021Обзор Sony HD-Камера для PS5. Тест трансляции. Камера не работает в Just Dance 2021
Обзор Kingston DataTraveler Duo 64GB (DTDE/64GB). Недорогой накопитель с двумя разъемами USBОбзор Kingston DataTraveler Duo 64GB (DTDE/64GB). Недорогой накопитель с двумя разъемами USB
Лучшие тостеры. Philips HD2581Лучшие тостеры. Philips HD2581
Обзор Prestigio Smartvoice. Умная колонка с МарусейОбзор Prestigio Smartvoice. Умная колонка с Марусей
Обзор DUNOBIL SOL DUO. Двухканальный видеорегистратор с высоким разрешениемОбзор DUNOBIL SOL DUO. Двухканальный видеорегистратор с высоким разрешением
Как выбрать сумку для большого ноутбука...
Как выбрать сумку для большого ноутбукаДовольно часто пользователи спрашивают зачем ...
Доступный флагман Redmi K30S появился в ...
Доступный флагман Redmi K30S появился в Магазин Giztop начал принимать международные заказы на смартфон Xiaomi Redmi K30S Ultra, который был пред...
Представлен ПК-корпус Zalman S2 TG...
Представлен ПК-корпус Zalman S2 TGКомпания Zalman пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью S2 TG, которая ориентирована на созда...
Смартфон Google Pixel 5 будет представле...
Смартфон Google Pixel 5 будет представлеКомпания Google объявила о том, что на презентации 30 сентября будет представлен флагманский смартфон Pix...
Серия Redmi Note 10 не за горами...
Серия Redmi Note 10 не за горамиСерия Redmi Note от Xiaomi популярна как в своей стране, так и на мировых рынках. Компания планирует выпу...
NVIDIA GeForce RTX 3080 может разогнатьс...
NVIDIA GeForce RTX 3080 может разогнатьсВ первой NVIDIA GeForce RTX 3080 видеокарты результаты разгона были размещены. Тесты и результаты произво...
Прозрачный Lenovo Legion Pro с 16/512 ГБ...
Прозрачный Lenovo Legion Pro с 16/512 ГБКомпания Lenovo выпустила в китайскую продажу игровой смартфон Lenovo Legion Pro Extreme Transparent Edit...
Представлен Mini Tower-корпус Aerocool C...
Представлен Mini Tower-корпус Aerocool CКомпания Aerocool пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью CS-107, которая имеет размеры 197,5...
OnePlus 8T показали в официальном видео...
OnePlus 8T показали в официальном видеоКомпания OnePlus опубликовала официальное тизер-видео флагманского смартфона OnePlus 8T, официальная през...
Rell - новый чемпион в League of Legends...
Rell - новый чемпион в League of LegendsRiot Games представила нового чемпиона в League of Legends. Всадник Релл идеально подойдет на роль танка,...
Подбираем чехол для Huawei Honor 30 Pro ...
Подбираем чехол для Huawei Honor 30 Pro Очень часто пользователи после покупки смартфона не покупают защитных аксессуаров, так как по их мнению у...
ZTE Axon 20 5G Extreme Edition получил 1...
ZTE Axon 20 5G Extreme Edition получил 1Компания ZTE официально представила смартфон ZTE Axon 20 5G Extreme Edition, первый тизер которого появил...
Обзор vivo V20. Смартфон с 44 Мп селфи-камерой и автофокусомОбзор vivo V20. Смартфон с 44 Мп селфи-камерой и автофокусом
Обзор Amazfit Bip U. Новый тип дисплея и датчик уровня насыщения кислорода в кровиОбзор Amazfit Bip U. Новый тип дисплея и датчик уровня насыщения кислорода в крови
Обзор Remezair RMA-107-01. Очиститель-обеззараживатель с Wi-Fi, таймерами и сценариямиОбзор Remezair RMA-107-01. Очиститель-обеззараживатель с Wi-Fi, таймерами и сценариями
Обзор Bowers & Wilkins PX7. Солидные наушники с шумоподавлением на все случаи жизниОбзор Bowers & Wilkins PX7. Солидные наушники с шумоподавлением на все случаи жизни
Обзор Fractal Design Meshify 2 XL (FD-C-MES2X-02). Корпус Full-Tower с эффективным охлаждениемОбзор Fractal Design Meshify 2 XL (FD-C-MES2X-02). Корпус Full-Tower с эффективным охлаждением
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor