Snapdragon 7-й серии может появиться в первом квартале 2021 года

В прошлом году Qualcomm анонсировала Snapdragon 765 и Snapdragon 765G для телефонов среднего класса наряду со Snapdragon 865. На недавно проведенном Tech Summit Digital 2020 компания представила Snapdragon 888 в качестве замены процессора SD865, но не представила преемника для SD765G. По слухам сети, процессор может быть выпущен в 1 квартале 2021 года.

Ожидается, что следующий процессор Qualcomm Snapdragon 7-й серии будет конкурировать с грядущим 6-нм процессором MT6893 от MediaTek и процессором Exynos 1080 от Samsung. По слухам, процессор с номером модели sm7350 и кодовым названием Cedros набрал более 530 000 баллов в тестах AnTuTu. Смартфоны с новым процессором могут поставляться с дисплеем с поддержкой частоты обновления до 120 Гц, до 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и до 256 ГБ хранилища UFS 3.1.