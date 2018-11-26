Согласно текущей информации, следующий цифровой флагманский чипсет Qualcomm, получивший название Snapdragon 8150, будет представлен 4 декабря.

Он уже продемонстрировал свою эффективность в ранних тестах, в том числе AnTuTu , Geekbench и ai-benchmark , с его мощной рабочей нагрузкой. Помимо улучшения производительности, он также обещает 20% -ный балл в общей эффективности (предположительно по сравнению с Snapdragon 845) и, скорее всего, будет включать связь 5G.

Согласно информации, Snapdragon 8150 будет иметь четыре маломощных ядра Kryo Silver, каждый из которых составляет 128 КБ кэш-памяти второго уровня, работающий со скоростью примерно 1,8 ГГц в одном кластере, а затем трио Kryo Gold с кешем L2 256 КБ на ядро ​​и максимальная частота 2,419 ГГц в другом кластере. И последнее, но, безусловно, не менее мощное одноядерное ядро ​​Kryo Gold с двойным кэшем L2, 512 КБ и максимальной частотой 2,842 ГГц.