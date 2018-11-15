Snapdragon 8150 обогнал в AnTuTu Apple A12 Bionic

2018-11-15, Автор - Ganibal; Продукт - Snapdragon 8150; [34]
Новый чип Snapdragon 8150 набрал в AnTuTu колоссальных 362 292 баллов, обогнав Apple A12 Bionic (353,210).

Просочившийся лист оценки AnTuTu связан с информацией о конфигурации ядра и тактовой частоте. Предположительно, у тестировщика, который опубликовал скриншот на Weibo, есть некоторые внутренняя информация относительно чипсета. Он утверждает, что Snapdragon 8150 поставляется в необычной конфигурации ядра 1 + 3 + 4 или, другими словами, 1 высокопроизводительное ядро, 3 средних ядрах и 4 энергоэффективных низкопроизводительных ядра. Во всяком случае, высокопроизводительное ядро ​​Cortex-A76 процессора работает на частоте 2,84 ГГц, три средних (снова Cortex-A76) работают на частоте 2,4 ГГц, а меньший кластер Cortex-A55 из четырех ядер на 1,78 ГГц.

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