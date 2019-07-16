Snapdragon 855 Plus от Qualcomm для игровых телефонов

Qualcomm объявила об обновлении своей мобильной платформы Snapdragon 855, как известно, компания делает это очень редко. Snapdragon 855 Plus предназначенный именно для игровых телефонов , таких как Razer , Nubia Red Magic и предстоящий ROG-телефон Asus 2.

В новом чипе Snapdragon нет никаких архитектурных изменений, но Qualcomm удалось выжать из него больше производительности, а восьмиядерный процессор Kryo теперь работает на более высоких пиковых тактовых частотах до 2.96 GHz. И 4-го поколения AI был изменен и теперь способен на более 7 триллионов операций в секунду. Со стороны GPU , произошло увеличение производительности на 15% . Интересно, что в составе Snapdragon 855 Plus нет интегрированного модема 5G Snapdragon X55 — это решение отложено до флагманской SoC следующего поколения, которая, предположительно, будет называться Snapdragon 865. Поэтому Snapdragon 855 Plus идеальная платформа для игровых смартфонов и прочих устройств, в которых важна высокая производительность.