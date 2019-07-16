Snapdragon 855 Plus от Qualcomm для игровых телефонов

2019-07-16, Автор - Салават Шайхутдинов; Продукт - Snapdragon 855 Plus; [48]
Qualcomm объявила об обновлении своей мобильной платформы Snapdragon 855, как известно, компания делает это очень редко. Snapdragon 855 Plus предназначенный именно для игровых телефонов , таких как Razer , Nubia Red Magic и предстоящий ROG-телефон Asus 2.

В новом чипе Snapdragon нет никаких архитектурных изменений, но Qualcomm удалось выжать из него больше производительности, а восьмиядерный процессор Kryo теперь работает на более высоких пиковых тактовых частотах до 2.96 GHz. И 4-го поколения AI был изменен и теперь способен на более 7 триллионов операций в секунду. Со стороны GPU , произошло увеличение производительности на 15% . Интересно, что в составе Snapdragon 855 Plus нет интегрированного модема 5G Snapdragon X55 — это решение отложено до флагманской SoC следующего поколения, которая, предположительно, будет называться Snapdragon 865. Поэтому Snapdragon 855 Plus идеальная платформа для игровых смартфонов и прочих устройств, в которых важна высокая производительность.

Комментарии и отзывы Snapdragon 855 Plus
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