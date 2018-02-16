Snapdragon 855 будет очень мощным

Информация о процессоре Snapdragon 855 говорит о том, что производитель планирует уничтожить конкурентов в пух и прах. Во-первых, этот процессор будет построен на 7-нанометровой технологии, что намного современнее любого конкурента на рынке мобильных процессоров. Это важно, ведь чем лучше технология, тем меньше энергии потребляет процессор и тем меньше его физические размеры. Во-вторых, при наличии восьми вычислительных ядер производительность продукта вырастет на треть, как минимум, в сравнении с 845-моделью. То есть, компания уже планирует создать процессор, который будет гораздо сильнее любого имеющегося на рынке варианта, плюс у него будет масса дополнительных фишек, особенностей и преимуществ. Это будущее мобильных телефонов и уже интересно какие там характеристики имеются.