Snapdragon 855 покажут в конце года

В сети появилась информация, что смартфоны на платформе Snapdragon 855 от компании Qualcomm появятся в продаже в конце этого года. Пока что это только слух и говорить с уверенностью никто не может, но нового флагмана уже достаточно давно производитель не показывал. Для некоторых производителей смартфонов новый процессор является причиной запуска очередного флагмана, так что ждать дольше уже не стоит. В сентябре компания Apple покажет свой флагман и нужно будет сражаться с яблочным производителем за счет большей производительности в играх и программах. Именно тут себя Snapdragon 855 и покажет с лучшей стороны. Пока что мы можем лишь гадать о возможностях нового процессора, так как официальных характеристик нет, а гадать о мощности или возможностях продукта просто нет смысла.