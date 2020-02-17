Snapdragon 865 Plus готовится к релизу

На просторах интернета появилась достаточно интересная новость о том, что компания Qualcomm планирует вскоре запустить в продажу свой новый процессор для мобильных устройств под названием Snapdragon 865 Plus. Нужно понимать, что ранее у компании уже было подобное решение с предыдущим процессором в линейке, тогда Snapdragon 855 получил более продвинутую версию, которая, впрочем, не могла похвастаться слишком уж высокой производительностью. С другой стороны, если компания планирует выпускать Plus-версию текущего флагманского процессора, то стоит позаботиться о большем наборе преимуществ, которые будут позволять пользователю наслаждаться скоростью интернета или производительностью в играх. Пока что информации о новинке крайне мало.