Snapdragon 875 превосходит процессор Kirin 9000

Новый результат теста для грядущей процессоров Snapdragon 875 показали некоторые многообещающие цифры. В отчете сравнивается процессор Qualcomm следующего поколения с чипом HiSilicon Kirin 9000, который он превосходит по производительности со стороны ЦП, при этом одинаково соответствует своему графическому процессору.

Новый процессор имеет аналогичную схему 1 + 3 + 4 ядра, которая также была в процессоре Snapdragon 865. Тем не менее, тактовая частота ядра Prime нового флагманского чипа Qualcomm также идентична его предшественнику и составляет 2,84 Гц. Это даже ниже тактовой частоты 3,09 ГГц Snapdragon 865+. Благодаря этому процессор превосходит недавно выпущенный Kirin 9000 SoC в тестах.

Что касается производительности процессора, Snapdragon 875 и 865 набрали 333269 и 290169 баллов соответственно в тестах, а Kirin 9000 набрал 275862 балла, что ниже обоих чипов.