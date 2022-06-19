Snapdragon 8cx Gen 3 на 55% слабее решения Apple

Qualcomm не торопилась, внедряя свой флагманский процессор для ноутбуков на базе ARM Snapdragon 8cx Gen 3 в потребительские товары. Несмотря на рекламу различных улучшений по сравнению со Snapdragon 8cx Gen 2, последняя система на кристалле продолжает отставать от недавно анонсированного Apple M2. Давайте посмотрим, насколько велики эти различия. Snapdragon 8cx Gen 3 в настоящее время работает только на Lenovo ThinkPad X13s, ноутбуке ARM стоимостью 1200 долларов, работающем под управлением Windows. Вероятно, из-за отсутствия набора микросхем Lenovo не смогла вывести ThinkPad X13s на рынок быстрее, но теперь, когда он здесь, один пользователь под ником SkyJuice поделился тем, насколько быстр на самом деле Snapdragon 8cx Gen 3.

Lenovo ThinkPad X13s был протестирован еще в апреле этого года, и, как вы можете заметить, результаты не впечатляют, особенно если учесть огромный разрыв в производительности, существующий между Snapdragon 8cx Gen 3 и M2. В Geekbench 5 премиальный кремний Qualcomm получил 1111 баллов в одноядерном тесте и 5764 балла в многоядерном тесте. M2 в нашем предыдущем отчете о тестах показал 1919 баллов в одноядерном и 8929 баллов в многоядерном. Это делает Snapdragon 8cx Gen 3 на 55% медленнее, чем M2 в многоядерной категории. Если этого недостаточно, то самый быстрый чипсет Qualcomm для ноутбуков также медленнее, чем M1, который был самым первым участником семейства Apple Silicon и выпущен еще в 2020 году. Так что Apple будет и дальше доминировать на рынке.