Snapdragon 8cx Gen 3 на 55% слабее решения Apple

Lenovo ThinkPad X13s был протестирован еще в апреле этого года, и, как вы можете заметить, результаты не впечатляют, особенно если учесть огромный разрыв в производительности, существующий между Snapdragon 8cx Gen 3 и M2. В Geekbench 5 премиальный кремний Qualcomm получил 1111 баллов в одноядерном тесте и 5764 балла в многоядерном тесте. M2 в нашем предыдущем отчете о тестах показал 1919 баллов в одноядерном и 8929 баллов в многоядерном. Это делает Snapdragon 8cx Gen 3 на 55% медленнее, чем M2 в многоядерной категории. Если этого недостаточно, то самый быстрый чипсет Qualcomm для ноутбуков также медленнее, чем M1, который был самым первым участником семейства Apple Silicon и выпущен еще в 2020 году. Так что Apple будет и дальше доминировать на рынке.