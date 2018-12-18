Собачья будка с шумоподавлением

Компания Ford создала собачью будку, которая использует шумоподавление, чтобы минимизировать агонию собак во время фейерверков.

Подобно технологии в некоторых наушниках и собственном внедорожнике Ford Edge, будка обнаруживает взрывы с помощью микрофонов и противодействует им, выкачивая частоты, которые смягчают звуки или полностью их устраняют. Корпус включает в себя звукоизолирующие пробковые панели, антивибрационные стояки и даже звукоизолированную вентиляцию, а автоматическая дверь помогает вашему песику быстро укрыться.