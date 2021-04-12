Событие Google I/O 2021 пройдет в цифровом формате

Конференция Google I/O возвращается. Событие соберет разработчиков Google и Android. Напомним, что в прошлом году конференция Google I/O была отменена из-за пандемии. Как правило, на данном мероприятии обсуждают новинки технологий, продукты компании Google и многое другое из мира мобильных устройств. Google планирует продемонстрировать новую ОС Android 12, а также возможно представят смартфоны серии Pixel.

Google I/O 2021 запланирован с 18 по 20 мая. Событие будет бесплатным, регистрация уже открыта на официальном сайте события. Благодаря интерактивности, участники смогут общаться между собой, а также смогут задать вопросы разработчикам.