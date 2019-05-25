Собственная ОС Huawei почти готова к использованию

2019-05-25, Автор - Anna; Продукт - Huawei ОС; [23]
Вопреки сообщениям о том, что собственной ОС Huawei еще далеко до готовности, китайская компания сообщила, что ОС может быть готова к использованию уже в этом году. Генеральный директор потребительского бизнеса Huawei сообщил, что к осени этого года может появиться собственная ОС, готовая к использованию в телефонах и ноутбуках в Китае. Международная версия ОС может быть готова уже в следующем году.

ОС будет развернута только в том случае, если Huawei навсегда останется заблокированной от использования продуктов Google или Microsoft. Huawei столкнется с трудностями при развертывании собственной ОС, так как она должна соответствовать Android или Windows по пользовательскому опыту, экосистеме приложений и безопасности.

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