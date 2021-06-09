Согласно исследованию Huawei, 67% сотрудников отдают предпочтение работе вне офиса

Пандемия, смена поколений и новые технологии привели к кардинальной трансформации представления о рабочей среде. Теперь профессионалы больше всего ценят свободу, в том числе возможность выбирать, где и в каком режиме работать, отдыхать и путешествовать. К такому выводу пришли эксперты HUAWEI в исследовании , подготовленном к выходу нового HUAWEI MateBook 14.

Уже сейчас некоторым сотрудникам для работы нужен только ноутбук (23% опрошенных), а в перспективе их число может кратно вырасти: большинство мечтает работать не в офисе, а дома или за городом — будь то дача, берег моря, лес или даже вершина горы (67% респондентов). Теперь 32% профессионалов отдадут предпочтение работодателю, для которого можно трудиться из любой точки страны или мира, и только 8% респондентов не представляют себе работу вне офиса.

Основные носители новых ценностей — молодые люди поколений Z (18—24 года, зуммеры) и Y (25—34 года, миллениалы), а также представители определённых профессий, связанных прежде всего с IT-сферой. Но тренд становится всё более массовым и постепенно захватывает специалистов и из других возрастных категорий и профессий, указывают эксперты. По их оценкам, реализовать переход к новым ценностям и новому стилю жизни и работы молодым профессионалам помогают ноутбук и экосистема устройств, которая позволяет объединить различные жизненные пространства.

«Молодёжь вырастает с мобильными устройствами в руках и не расстается с ними. У людей меняются привычки, речь уже идёт не об одном мобильном устройстве, а о целой технологической экосистеме, которая окружает нас в каждый момент жизни. И скорее всего, старшее поколение скоро заметит плюсы такого перехода на мобильную работу», — объясняет Екатерина Пшехотская, эксперт в области искусственного интеллекта, операционный менеджер команды виртуальных ассистентов «Салют» в компании SberDevices

Как поколение Z совместило работу и отдых

В постковидном мире работа и отдых, обучение и путешествия сливаются воедино. Теперь профессионалы готовы работать в отпуске и в выходные дни (59% опрошенных), многие стараются везде брать с собой ноутбук, чтобы при необходимости сделать что-то по работе (39% опрошенных). Две трети респондентов (68%) отвечают на рабочие вопросы вне рабочего времени, а каждый второй молодой специалист в возрасте до 25 лет и вовсе не видит необходимости отключаться от рабочих дел – его мысли часто заняты работой.

Причина такого слияния рабочего и личного пространства — не только в вынужденной «удалёнке». Главную роль сыграла смена поколений: для молодых людей важно найти не только оплачиваемую, но и интересную работу (51% зуммеров против 41% в остальных категориях). У многих уже есть любимое дело, которое захватывает их целиком (25% опрошенных в возрасте от 18 до 35 лет и 21% более старшего поколения).

Конечно, все респонденты считают, что зарплата при выборе работы — самый важный фактор (87% опрошенных), а самореализация — только на втором месте (60% участников). Но деньги намного меньше важны для поколения Z, чем для специалистов более старшего возраста (за финансовый фактор проголосовали 77% респондентов до 25 лет и 89% других участников). При этом чем моложе были респонденты, тем важнее для них были самореализация и новые интересные задачи (68% человек в возрасте до 25 лет, 62% миллениалов и только 55% людей старше 34 лет).

В результате с самореализацией свою работу ассоциируют 42% молодежи и 39% и 37% специалистов более старшего возраста соответственно. При этом 18% опрошенных зуммеров и вовсе назвали профессиональный труд удовольствием. Для сравнения: так же считают только 14% миллениалов и 11% специалистов от 35 до 45 лет.

Эксперты отметили, что у людей, которые любят работу, профессиональный труд чаще пересекается с личной жизнью отдельными занятиями и активностями (45%), то есть фактически сливается с личным пространством. Для остальных это отдельная часть жизни, которая никак не связана с личной (57%).

«Молодёжь говорит, что их не надо «трудоустраивать». То есть им нужна «какая-то» работа. Им хочется, чтобы работа была интересной, чтобы в ней был смысл», — объясняет бизнес-коуч Ирина Попова.

При этом молодым людям намного важнее организовывать жизнь в соответствии с индивидуальными психологическими особенностями: об этом заявили 38% опрошенных в возрасте до 25 лет и только 33% и 29% профессионалов более старших поколений.

«Всё-таки у каждого свой психотип: кому-то удобнее работать дома, некоторым — в коллективе, у каждого своя комфортная среда», — объясняет Екатерина Пшехотская.

Навязанные рабочие рамки и ограничения мешают самореализации. Так считают 30% зуммеров и 29% миллениалов. При этом с аналогичной проблемой сталкивается только четверть сотрудников в возрасте от 35 до 45 лет.

«Мне всегда сложно молодым людям объяснить, а что это за жизнь другая, когда на 5 квадратных метрах сидят 3 человека, а начальник орёт и швыряет чашками. Они спрашивают — а как вы это терпели?» — комментирует психолог Зара Арутюнян.

Ноутбук для современного мира

Респонденты практически единодушны в том, что главное преимущество ноутбука – возможность брать его с собой (74%). Кроме того, для женщин важна возможность работать в любом положении, не только за столом, но и лёжа (47%).

При этом сотрудникам нравится работать на ноутбуках и в офисе. Почти половина опрошенных считает, что так удобнее решать производственные задачи (49%) и можно сменить локацию на менее шумную (47%). Для специалистов также важно иметь возможность уединиться и подключиться к видеоконференции с клиентом (41%), особенно для молодых людей до 25 лет (51%). А 35% опрошенных при работе на ноутбуке просто испытывают ощущение свободы, опять же — в большей степени молодые люди (47%).

В целом, респондентам важны тип и мощность процессора (67%), объём встроенной и оперативной памяти (64%), диагональ экрана (38%), а также разрешение и матрица экрана (20%). При этом для мужчин важна ещё видеокарта (26%), а для женщин – время работы без подзарядки (22%) и возможность сопряжения нескольких устройств в одну экосистему (6%).

Интересно, что для специалистов, которые занимаются любимым делом, крайне важна возможность сопряжения всех устройств, в отличие от работников, не слишком довольных своей работой (8,1 по 10-бальной шкале важности против 6,9).

Большинство респондентов хотели бы улучшить отдельные характеристики ноутбуков с учётом развития тренда на мобильность и свободу передвижения. В первую очередь — увеличить время работы без подзарядки (32%). «Я бы хотел никогда не думать о батарее на ноутбуке, точно так же, как в телефоне. На ночь поставил, и всё. Но это решает энергоэффективность процессора», — объясняет руководитель направления рекрутмента Mail.ru Алексей Лобов.

Кроме того, молодые люди до 25 лет в основном хотели бы улучшить тип и мощность процессора (28%), объём встроенной и оперативной памяти (23%), видеокарту (20%), а также вес и габариты ноутбука (16%). При этом 23% сотрудников в возрасте от 25 до 45 лет сказали, что их устраивают все характеристики, а 21% хотел бы улучшить тип и мощность процессора.

Вероятно, из-за высоких требований и желания улучшить характеристики поколение Z чаще меняет ноутбуки: 42% опрошенных до 25 лет сделали покупку в текущем или прошлом году. При этом большинство респондентов других возрастов купили ноутбуки около 2 лет назад (26%).

HUAWEI постаралась учесть максимум пожеланий профессионалов при разработке линейки ноутбуков MateBook. Новый HUAWEI MateBook 14 отличается повышенной автономностью: аккумулятор в сочетании с интеллектуальными функциями энергосбережения держит заряд 11 часов, а сам ноутбук толщиной 15,9 мм весит 1,49 кг и поместится в любую сумку или рюкзак. Устройство отличается лаконичным дизайном, тонким и лёгким корпусом, а также даёт возможность бесшовной работы со смартфонами бренда.

Технологии помогли изменить рабочую среду

Органично сочетать рабочее и свободное время молодым профессионалам помогают современные технологии, выяснили эксперты.

Удобные девайсы, объединённые в экосистему позволяют пользователям экономить массу времени в течение рабочего дня, а свободные часы тратить на отдых и развитие — так считают 36% респондентов.

Ещё 28% специалистов отметили, что современные технологические решения помогают комфортно совмещать работу и личную жизнь.

Технологии дают свободу и мобильность, уверены 38% опрошенных. Особенно сильно это убеждение среди молодежи: так высказались 43% поколения Z и 39% и 36% более старших возрастов соответственно.

Интересный факт: мужчины чаще считают, что грани между работой и личной жизнью стёрлись из-за технических возможностей устройств (46%), а женщины в качестве причины совмещения работы и личной жизни называли блогинг (24%). Также этот фактор чаще отмечается молодыми людьми в возрасте 18—24 лет (30%).
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