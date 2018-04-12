Sonnet Thunderbolt 3 внешний блок для видеокарты 650 eGFX

Недавно мы видели блоки от PowerColor и Gigabyte, для внешних видеокарт, которые работают на Thunderbolt 3. Sonnet Technologies объявила о выпуске eGFX Breakaway Box 650, последней и самой способной модели в серии Thunderbolt 3 для PCI Express (PCIe)The Breakaway Box 650 спроектирован и специально разработан для больших, мощных видеокарт (GPU), включая AMD Radeon ™ RX Vega 64 и разгоняемые карты на базе NVIDIA® GeForce® GTX 10. Укомплектованная AMD версия Breakaway Box 650 оснащена 650-ваттным источником питания, который обеспечивает достаточную мощность для графических карт с высокими характеристиками. С появлением карт AMD Radeon Pro и RX Vega Series мы столкнулись с высоким спросом на шасси eGPU, способные поддерживать более высокие стандарты этих графических карт », - сказал Роберт Фарнсворт, генеральный директор Sonnet Technologies.