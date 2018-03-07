Sony A7 III привезли в Россию

2018-03-07, Автор - Влад Волошин; Продукт - Sony A7 III; [208]
Фотоаппарат Sony A7 III официально продают в России, однако его стоимость совершенно неадекватная. Стоит понимать, что официальная стоимость продукта составляет 2000 долларов, именно столько за камеру просят во всех странах мира. У нас стоимость камеры составляет 145 тысяч рублей, это совсем не две тысячи долларов. Даже если учитывать, что курс рубля к доллар составляет 56 к 1, то цена камеры должна составлять около 110 тысяч рублей, за эти деньги, плюс доставка, вы можете купить продукт из США, например. За 145 тысяч рублей вы можете сесть на самолет, слетать в соседнюю страну, купить там камеру и вернуться, цена будет примерно одинаковая. Почему для России такой ценник выставили - не совсем понятно. Видимо, в Sony считают, что один доллар мы покупаем по 70 рублей с копейками. Это немного разочаровало, если честно.


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