Sony A7R IV и его функции

Автофокус на глазах в режиме реального времени при съёмке фото и видео распознаёт людей и животных в кадре. В апреле Sony уже обеспечила данную функцию в моделях A7 и A7R при съемке фотографий (требуется обновление прошивки). Сенсорное отслеживание обеспечивает автофокусировку на любом объекте, достаточно коснуться его пальцем на экране цифрового видоискателя.Sony A7R IV получила оптическую стабилизацию изображения по пяти осям, цифровой OLED-видоискатель, защищённый от попадания пыли и влаги корпус, два слота для SD-карт UHS-II и широкий набор интерфейсов: порт USB Type-C, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth и NFC.Новинка получила систему автофокусировки с 567 точками фазового фокуса, которые охватывают 74% кадра. В списке возможностей камеры — съёмка со скоростью 10 кадров в секунду с автофокусом и автоматической экспозицией, съемка HDR-видео с разрешением до 4K и светочувствительность ISO 100-32 000. Заряда аккумулятора хватит на 539 снимков с электронным видоискателем или 670 — без него.Стоимость новинки составит 3200 долларов.