Sony A7sIII сможет писать RAW-видео в 4К/120 к/с

Сетевые источники поделились новыми подробностями о полнокадровой беззеркальной камере Sony a7S III, которая сможет похвастаться продвинутыми видеовозможностями. Утверждается, что камера сможет выводить на внешний рекордер RAW-видео в разрешении 4К, 120 кадрах в секунду, 10-битным представлением и цветовой дискретизацией 4:2:2. Снизив разрешение до Full HD, можно будет снимать при кадровой частоте 240 к/с. Также Sony a7S III прочат дизайн, как в духе Sony A7rIV, видоискатель с разрешением 9,44 млн точек, продвинутую пассивную систему охлаждения и поддержку карт памяти SD с поддержкой UHS-II. Официальная презентация камеры ожидается уже в этом месяце.

Комментарии и отзывы Sony A7sIII
Обзоры:
Лучшая видеокамера. Canon LEGRIA HF R806Лучшая видеокамера. Canon LEGRIA HF R806
Обзор Zhiyun Crane 2. Стедикам для цифровых и зеркальных камерОбзор Zhiyun Crane 2. Стедикам для цифровых и зеркальных камер
Обзор Zhiyun Smooth 4. Стабилизатор для смартфоновОбзор Zhiyun Smooth 4. Стабилизатор для смартфонов
Новости:
Обзор Zhiyun Crane 2. Стедикам для цифровых и зеркальных камер

Тестируемый сегодня Zhiyun Crane 2 в редакции мы приобрели еще в 2017 году и по прошествии 2 лет успели п...
Представлена фотокамера Panasonic Lumix DC-G100

Компания Panasonic пополнила ассортимент беззеркальных камер формата Micro Four Thirds моделью Lumix DC-G...
Обзор Zhiyun Smooth 4. Стабилизатор для смартфонов

Трехосевой стабилизатор ZHIYUN Smooth 4 мы приобрели в редакции еще два года назад, за это время использу...
Обзор Sennheiser Momentum 3 Wireless. Аудиофильское звучание без проводовОбзор Sennheiser Momentum 3 Wireless. Аудиофильское звучание без проводов
Лучшие увлажнители воздуха. Dyson AM10Лучшие увлажнители воздуха. Dyson AM10
Обзор Gemlux GL-EB18. Яйцеварка с емкостью для яиц пашотОбзор Gemlux GL-EB18. Яйцеварка с емкостью для яиц пашот
Обзор Kingston SDCG3. Карты памяти Kingston Canvas Go! Plus с пожизненной гарантиейОбзор Kingston SDCG3. Карты памяти Kingston Canvas Go! Plus с пожизненной гарантией
Лучшие кондиционеры. Roda RS-A09F/RU-A09FЛучшие кондиционеры. Roda RS-A09F/RU-A09F
Meizu 17 Pro Kiln Art Collector's Editio...
Meizu 17 Pro Kiln Art Collector's EditioКомпания Meizu представила коллекционное издание флагманского смартфона флагмана Meizu 17 Pro, который по...
Как выбрать чехол для Huawei P40 Lite...
Как выбрать чехол для Huawei P40 LiteЕсли посмотреть на современные смартфоны, особенно если речь идет про флагманские устройства, то вы сразу...
Представлены ADATA DDR4-3200 U-DIMM и SO...
Представлены ADATA DDR4-3200 U-DIMM и SOADATA Technology объявляет об запуске модулей памяти ADATA DDR4-3200 U-DIMM и SO-DIMM. Объём памяти модул...
Процессор Ryzen 3 3100 уже испытали в Ti...
Процессор Ryzen 3 3100 уже испытали в TiВчера стало известно, что стодолларовый 4-ядерный процессор AMD Ryzen 3 3100 может неплохо разгоняться (о...
MSI обновила модельный ряд ноутбуков лин...
MSI обновила модельный ряд ноутбуков линMSI обновила модельный ряд ноутбуков линейки WF и WS для рынка США. Всего в линейке представлено четыре м...
Gigabyte представила два новых ноутбука ...
Gigabyte представила два новых ноутбука Компания Gigabyte представила две новинки Aorus 5 vB и 7 vB. Ноутбуки очень портативны и оснащены фирменн...
Выбираем пылесос компании Xiaomi...
Выбираем пылесос компании XiaomiНа сегодняшний день, пылесос является главным помощником в уборке вашего дома. Уборка пыли и других загря...
Team Group представляет линейки твердоте...
Team Group представляет линейки твердотеTEAMGROUP анонсировала два новых твердотельных накопителя PCIe M.2, T-FORCE CARDEA ZERO-Z330 и ZERO-Z340...
iQOO Z1 5G официально представлен...
iQOO Z1 5G официально представленБуквально позавчера мы говорили о свежих слухах, раскрывающих характеристики смартфона iQOO Z1 5G, а уже ...
Топ 5 сюжетных игр для PlayStation 4. Ва...
Топ 5 сюжетных игр для PlayStation 4. ВаНа данный момент все мы вынуждены находиться на домашнем карантине и разбавлять свой досуг по большей час...
Biostar представила mini-ITX плату новог...
Biostar представила mini-ITX плату новогBiostar Racing Z490GTN единственное предложение размера mini-ITX из представленных материнских плат новог...
CS: GO устанавливает очередной рекорд он...
CS: GO устанавливает очередной рекорд онCS: GO с 2012 года остается одной из самых популярнейших шутеров. Первый рекорд онлайна был зафиксирован ...
Обзор Corsair Virtuoso RGB Wireless White. Беспроводные игровые наушникиОбзор Corsair Virtuoso RGB Wireless White. Беспроводные игровые наушники
Обзор JBL Quantum 200. Универсальные игровые наушникиОбзор JBL Quantum 200. Универсальные игровые наушники
Обзор RHA MA650. Проводные внутриканальные наушникиОбзор RHA MA650. Проводные внутриканальные наушники
Xiaomi Mi Band 4 NFC. Культовый умный браслет теперь и с бесконтактной оплатойXiaomi Mi Band 4 NFC. Культовый умный браслет теперь и с бесконтактной оплатой
Обзор National NH-VC1852. Циклонный пылесосОбзор National NH-VC1852. Циклонный пылесос
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor