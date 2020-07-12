Sony A7sIII сможет писать RAW-видео в 4К/120 к/с

Сетевые источники поделились новыми подробностями о полнокадровой беззеркальной камере Sony a7S III, которая сможет похвастаться продвинутыми видеовозможностями. Утверждается, что камера сможет выводить на внешний рекордер RAW-видео в разрешении 4К, 120 кадрах в секунду, 10-битным представлением и цветовой дискретизацией 4:2:2. Снизив разрешение до Full HD, можно будет снимать при кадровой частоте 240 к/с. Также Sony a7S III прочат дизайн, как в духе Sony A7rIV, видоискатель с разрешением 9,44 млн точек, продвинутую пассивную систему охлаждения и поддержку карт памяти SD с поддержкой UHS-II. Официальная презентация камеры ожидается уже в этом месяце.