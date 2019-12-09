Sony Alpha 9 II стоит 400 тысяч рублей

Полнокадровый фотоаппарат Sony Alpha 9 II официально отправился в продажу на территории России по стоимости почти 400 тысяч рублей. Естественно, стоит понимать, что это достаточно дорогое устройство для профессионалов, которые хотят от своего устройства максимум качества изображения и всего в таком духе. То есть, Sony Alpha 9 II не создавали для того, чтобы угодить большинству пользователей на рынке, это скорее вариант для тех, кто хочет зарабатывать приличные деньги и уже уперся в потолок по камерам разного уровня. У этого продукта есть абсолютно все, плюс поддержка самых лучших объективов на рынке, которые выдают достаточно высокое качество изображения. Вопрос только в том, будете ли вы покупать фотоаппарат за такие деньги или нет.