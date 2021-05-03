Sony Alpha A7R V получит запись видео 8K

Сетевые источники поделились подробностями о топовой беззеркальной камере Sony Alpha A7R V, которая еще не была представлена официально. Камеру оснастят процессором BIONZ XR, полнокадровым 61-Мп датчиком Exmor R, фазовой автофокусировкой с 759 точками, а также функцией слежения за глазами людей, животных и птиц, системой стабилизации по пяти осям с эффективностью в 5,5 ступеней экспозиции, электронным видоискателем с разрешением 9,44 Мп, поворотным дисплеем с разрешением 2,36 Мп и новым (наконец-то) меню, двумя слотами для карт памяти, интерфейсом HDMI, расширенным диапазоном светочувствительности ISO от 40 до 81920, серийной съемкой со скоростью 10 к/с, поддержкой RAW 16 бит и HEIF 10 бит, а также возможностью записывать видео в разрешении 8К при 30 к/с и 4К при 60 к/с и кропом 1,24. Цена Sony A7R V составит 3500 долларов.