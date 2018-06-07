Sony Cyber-shot RX100 VI за 1300 баксов

2018-06-07, Автор - Влад Волошин; Продукт - Sony Cyber-shot RX100 VI; [82]
Официально представлен безекальный фотоаппарат Sony Cyber-shot RX100 VI, который создавался специально для ценителей дорогой и качественной техники. Устройство стоит 1300 долларов, это цена неплохой зеркалки, но здесь плюсы заключаются в компактности девайса. Вы можете спокойно взять устройство и положить в карман, бросить в сумку вместе с документами или ноутбуком. Зеркальный фотоаппарат даже с самым компактным объективом не может себе этого позволить. Взамен 1300 долларов вы получаете сенсор Exmor RS с обратной засветкой на 20 мегапикселей, который делает неплохие сочные фотографии. Для путешествий это прямо шикарный вариант. При этом, новинка умеет снимать видео в 4К, что для многих будет не просто приятным бонусом, а возможностью снимать блог или что-то в таком духе. Ждем стоимость для рынка России.


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