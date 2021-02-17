Sony FX3 унаследует пользовательский интерфейс у a7S III

В сети появились скриншоты пользовательского интерфейса компактной кинокамеры Sony FX3, официальный дебют которой ожидается 23 февраля. Данные скриншоты подтверждают слухи о большом сходстве между Sony FX3 и беззеркальной камерой Sony a7S III.

По предварительным данным, камера получит систему стабилизацию изображения, 12-Мп датчик изображения, как в Sony a7S III и такой же аккумулятор NP-FZ100, функцию записи видео в DCI 4K без дополнительного кроп-фактора, записи видео в разрешении 4К при 120 кадрах в секунду, использовании карт-памяти CFExpress Type A и нескольких более продвинутых функций по сравнению с моделями Sony FX6 и Sony FX9, полностью поворотный экран и отверстия для установки штативных креплений. Ориентировочная цена камеры составляет 3795 евро.