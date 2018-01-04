Sony a6700 выпустят в феврале

Появилась информация о новой камере Sony a6700, которая будет анонсирована в феврале этого года. Камера беззеркальная, она получит новый датчик изображения на 24 мегапикселя и процессор, который реши проблему с перегревом. Помимо этого, нам обещают более быструю работу и включение устройства, серийную съемку в 15 кадров на секунду и много других преимуществ. Одним из таких преимуществ является съемка в 4К на 60 кадрах в секунду - это позволит вам делать действительно крутой контент, снимать видео и не думать о громадном весе зеркальной камеры. Правда, стоимость устройства пока что не называют и есть мнение, что это будет весьма дорогая камера. Но, мы будем ждать официального релиза и тогда уже поговорим о возможностях гаджета. Новые камеры - всегда хорошо, прогресс на этом уровне нам всегда нравился.