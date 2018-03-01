Sony a7 III официально анонсировали

Официально анонсирована новая беззеркальная камера Sony a7 III, которая понравится ценителям компактности и большого набора функций. Камера выглядит достаточно привлекательно, улавливаются все особенности дизайна данной компании, плюс внутри установлен новый BSI CMOS с обратным засветом на 24,2 мегапикселя. Это достаточно крутая камера, она умеет снимать хорошие снимки и видео тоже пишет неплохо, но стоимость ее составляет 2000 долларов за тушку или 2200 за комплект с объективом. Хотя, когда покупаешь камеру за 2000 долларов, то понимаешь, что стандартный объектив совершенно не подходит и брать нужно что-то более крутое и дорогое. Ждем стоимость для России и тогда можно будет говорить о прямых конкурентах, которые могут выдавить новинку со своего сегмента. Хотя, таких будет не очень много, как показала практика.